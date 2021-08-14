شاب من ذوي الهمم يسجد لله على مسرح العلمين بعد مقابلة عمرو دياب «فيديو»

قام شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالسجود شكرا لله، عقب صعوده على مسرح العلمين الجديد، ومقابلته الفنان عمرو دياب فى حفله الغنائي الذى انتهى منذ قليل.

عمرو دياب يلتقط صورة تذكارية مع الشاب

الشاب صعد لكي يقدم هدية لعمرو دياب، وعقب الوصول له قام بالسجود شكرا لله على ما حدث، فما كان من «دياب» سوى التفاعل معه والتقاط صورة تذكارية رفقته.

قدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم اغنياته منها «يا أجمل عيون، ويا أنا يا لا، وبتهزر، وقدام مرايتها، وأحلى ونص، وأتقل، وأماكن السهر، والجو جميل».