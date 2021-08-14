إصابة 10 أشخاص بينهم مسعف إثر انفجار اسطوانة غاز في مطعم بالفيوم

أصيب 9 أشخاص، بحروق خطيرة، كما أصيب سائق سيارة إسعاف، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في حادث انفجار اسطوانة غاز داخل أحد مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون، بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك خلال تناولهم وجبة أسماك برفقة أسرهم.

انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم أسماك بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بإصابة 9 أشخاص بحروق شديدة في حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز في مطعم أسماك بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون، كما أصيب سائق سيارة إسعاف خلال نقله للمصابين.

9 سيارات إسعاف لنقل مصابي انفجار اسطوانة بوتاجاز في مطعم بالفيوم

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أبشواي، برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز أبشواي، و9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مطعم أسماك وحدوث حريق هائل مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من مرتادي المطعم بحروق، كما أصيب سائق إسعاف يدعى أشرف أحمد بكدمة بالقدم خلال إسعافه للمصابين.

نقل مصابي حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى أبشواي المركزي، فيما انتقل رجال المطافئ وقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل والمطاعم المجاورة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق