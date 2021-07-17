«دخل ينقذها مات معاها».. مصرع زوجين في انفجار اسطوانة غاز بالمنوفية

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة زوجين في انفجار اسطوانة غاز، ما أدى لاشتعال النيران في منزلهما المبني بالطوب اللبن، وذلك أثناء قيام الزوجة بطهي الطعام، وعندما حاول زوجها إنقاذها سقط جزء من المنزل عليهما وتوفيا في الحال.

وأكد سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه فور الإخطار بوجود حريق نتيجة انفجار اسطوانة غاز، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنزل المجاور، موضحا أن الزوج حاول إنقاذ زوجته من مكان الحريق ولكنه توفي معها.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الزوجة كانت تقوم بطهي الطعام داخل منزلها بالطوب اللبن بجوار المنزل الأصلي، وأثناء قيامها بالطهي، انفجرت اسطوانة الغاز واشتعلت النيران في المنزل، موضحا أن الزوجين لهما ثلاثة أبناء، لم يكونوا في المنزل اثناء الواقعة.

وقال عدد من أهالي قرية شما بأشمون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الزوج المتوفي يدعى «مصطفى فرحات أنس»، ويبلغ من العمر 35 سنة، وزوجته «أسماء محمد»، وتبلغ من العمر 30 سنة، مؤكدين أن القرية بالكامل اتشحت بالسواد حزنا على وفاة الزوجين، اللذين كانا محبوبين من الجميع، وتم تشيع جنازتهما وسط حضور كبير جدا من أهالي القرية.

وتحولت صفحات قرية شما إلى سرادق عزاء كبير، بعد الإعلان عن وفاة الزوجين، وقال أحد الشباب «ربنا يرحمهم كانوا طيبين وناس محترمة ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم»، وقالت إحدى السيدات، «قلبي وجعني والله على وفاتهم، ربنا يجعل أول أيامهم في القبر أسعد لياليهم».