إصابات كورونا عالميا تقترب من 207 ملايين حالة

اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من تسجيل 207 ملايين حالة عالميا، وسجلت الإصابات حول العالم، 206955609 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4358168 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 185575460حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1930 إصابة جديدة بالفيروس، و4 حالات وفاة خلال خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 222111 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2148 حالة

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2148 حالة وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 22758 إصابة جديدة بـ«كورونا» و603 وفيات، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 3068329 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 247414 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بالولايات المتحدة إلى 617787 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، 141397 إصابة ‏جديدة و691 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36410213 حالة، فيما بلغت حصيلة ‏الوفيات إلى 617787 حالة وفاة.‏

حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة تصل إلى 6211868 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 32700 إصابة جديدة بالفيروس، و100 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، أمس الجمعة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6211868 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 130801حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي كندا، ألزمت الحكومة، جميع الموظفين الفيدراليين بتلقي «لقاح كورونا» في وقت تشهد البلاد موجة رابعة من الفيروس، أثارتها سلالة «دلتا» الهندية سريعة الانتشار.

وأوضح وزير الشؤون الحكومية دومينيك لوبلان: «نفرض التلقيح في الوظيفة العامة الفيدرالية، الحكومة الكندية هي أكبر صاحب عمل في البلاد، إذ تشمل الوظيفة العامة الفدرالية نحو 300 ألف موظف».

وجاء القرار قبل أقل من شهر من إعادة فتح الحدود الكندية أمام الوافدين الأجانب الملقحين في 7 سبتمبر المقبل، أي بعد عام ونصف عام من إغلاقها بسبب الوباء.

وأشارت البيانات الحكومية إلى تلقي 71% من الكنديين جرعة واحدة من «لقاح كورونا» ، فيما ناهزت نسبة الملقحين بالجرعتين 62%.

الصحة العراقية: دفعة جديدة من لقاحات كورونا وصلت إلى البلاد

وفي العراق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «نصف مليون جرعة» وصلت إلى العراق، مشيرا إلى أن مليون جرعة إضافية ستصل إلى البلاد خلال اليومين المقبلين.

ونظمت وزارة الصحة العراقية حملة ميدانية، في منطقة مدينة الصدر شرق العاصمة «بغداد»، لتلقيح المواطنين باللقاح المضاد لـ«كورونا».

وفي ليبيا، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الليبي عادل جمعة، عن رفع حظر التجول المفروض في البلاد لكبح كورونا اعتبارا من اليوم لاستقرار الوضع الوبائي.

وأضاف «جمعة»، أن الإجراء سيتم مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وفي الأرجنتين، أعلن مشرعون معارضون، عن سعيهم لعزل رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز من منصبه بسبب سوء إدارته لأزمة «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واتهم المشرعون، رئيس البلاد، بانتهاك قواعد الحجر الصحي في البلاد، حيث نظم حفل عيد ميلاد زوجته فابيولا يانيز في يوليو الماضي، غير آبه بقيود الحجر في البلاد.