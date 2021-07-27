ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 195.3 مليون حالة

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم إلى 195 مليونا و345 ألفا و791 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4182831 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 177182840 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 550502 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 18999 حالة إصابة و578 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 19.7 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 550502 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 5920 إصابة و171 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 2.754 مليون حالة، فيما ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 238595 شخصا.

كوريا الجنوبية تسجل 1365 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وإجمالي الوفيات: 2079

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كورونا و حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 191531 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2079 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية، أمس الاثنين، تسجيل 31814 حالة إصابة، و322 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 3723246 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 89122 شخصا.

ارتفاع حصيلة حالات الشفاء بـ إيران إلى 3274346 حالة

وارتفعت عدد حالات الشفاء إلى 3274346 حالة، فيما تلقى 8241852 شخص الجرعة الأولى من اللقاحات ضد الفيروس، بينهم تلقى 2426697 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 10668549 جرعة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

واشارت وزارة الصحة الايرانية، في تقرير يومي، الى الحالة الحمراء «شديدة الخطورة» في 232 مدينة، والحالة البرتقالية «متوسط الخطورة» في 117 مدينة، والحالة الصفراء «منخفضة الخطورة» في 99 مدينة.

ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس بـ المغرب إلى 581477 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 2205 إصابة جديدة و22 وفاة و2823 حالة شفاء خلال الساعت الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 581477 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9611، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس، 546426 حالة.

وأشارت الصحة المغربية، في نشرة يومية، إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ«كورونا» إلى 12061160 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9864912 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتلقى 1.1% من سكان الدول منخفضة الدخل، جرعة واحدة على الأقل مقارنة بنسبة 26.9% من مجموع سكان العالم وفقا لإحصاءات هيئة «عالمنا في بيانات» البحثية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.