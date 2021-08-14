12 تحذيرا من السكة الحديد لركاب القطارات: غرامات تصل لـ600 جنيه

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، راكبي القطارات من ارتكاب بعض المخالفات والتي تؤدي لتوقيع الغرامة والمسائلة القانونية على من يرتكبها، حيث نشرت الصفحة الرسمية للهيئة القومية لسكك حديد مصر على موقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عددا من المحاذير والمخالفات، مبينة الغرامة المقررة لكل مخالفة منها.

هذه المحاذير والمخالفات نستعرضها معكم كما يلي:

ركوب القطار بدون تذكرة

حذرت السكة الحديد من ركوب القطار بدون قطع تذكرة من الشباك حيث سيدفع المواطن حال قطع تذكرة من داخل القطار غرامة يتم تحديدها بناء على نوع القطار حيث يدفع 100 جنيه غرامة في قطار «TOP VIP»، و50 جنيها في القطار الروسي، و40 جنيها في قطار النوم، و30 جنيها في القطار الأسباني أو الفرنساوي، و20 جنيها في القطار المميز، و15 جنيها في قطارات الضواحي.

سلوكيات الركوب والنزول

وحذرت السكة الحديد من ارتكاب بعض السلوكيات داخل القطار وحددت غرامات لمن يرتكب هذه السلوكيات مثل ركوب القطار أو النزول منه أثناء تحركه، وحددت مبلغ 50 جنيها كغرامة لمن يفعل ذلك.

التدخين

واعتبرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التدخين مخالفة كبيرة سواء في القطار أو في المحطة نفسها وعلى أرصفتها وحددت مبلغ 70 جنيها كغرامة لكل من يدخن داخل القطار أو على الارصفة أو داخل المحطة.

نقل الأثقال والحيوانات

كما حذرت الهيئة من نقل الأثقال والأشياء الكبيرة التي تؤدي لأذية ومضايقة الركاب وحددت مبلغ 50 جنيها كغرامة.

ركوب الحيوانات الأليفة

ومنعت الهيئة كذلك اصطحاب الركاب للحيوانات الأليفة داخل القطار، حيث تعتبر مخالفة وحددت مبلغ 421 جنيها كمخالفة لنقل الحيوانات الأليفة باستخدام القطار.

السلوكيات الخاطئة داخل القطار

وحذرت الهيئة أيضًا من العبث بمعدات القطار وأجهزته الداخلية وحددت مبلغ 200 جنيه كغرامة لمن يرتكب هذه المخالفة.

لصق الملصقات

وكذلك منعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لصق الملصقات والإعلانات داخل القطار ومن يفعل ذلك يتم تغريمه مبلغ 50 جنيها.

القاء المخلفات

كما اعتبرت هيئة السكة الحديد إلقاء المخلفات والقمامة داخل القطار مخالفة ولها غرامة مقررة بـ50 جنيها.

المواد القابلة للاشتعال

وجرمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نقل أي مواد قابلة للاشتعال عبر القطارات واعتبرتها مخالفة جسيمة، وحددت مبلغ 200 جنيه غرامة لمن يرتكب هذه المخالفة.

ركوب القطار بالتسطيح

كما جرمت الهيئة ظاهرة التسطيح على القطارات وهي ركوب البعض أعلى القطارات على أسطحها، وحددت غرامة 600 جنيه لمن يتسطح على القطار.

عدم ارتداء الكمامة

كما حذرت الهيئة من عدم ارتداء الكمامة سواء في داخل المحطة أو داخل القطار وحددت 50 جنيها كغرامة لذلك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

العبور بين الأرصفة

كما اعتبرت الهيئة العبور بين الأرصفة من غير الأماكن المخصصة سواء كانت كباري علوية أو أنفاق داخل المحطات مخالفة ومن يرتكبها يتم تغريمه بمبلغ 50 جنيها.