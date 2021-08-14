حوادث عالمية.. مقتل 4 أشخاص يشتبه في تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث منها وفاة 4 أشخاص في المغرب، يشتبه في احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة، كما عثرت السلطات الروسية على مروحية تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، الخميس الماضي

لقى 4 أشخاص في المغرب، مصرعهم تتراوح أعمارهم بين 43 و53 عاما، يشتبه في احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور المغربية تحقيقاتها لتحديد ظروف وأسباب الوفاة، وقالت في بيان، إن مصالح الشرطة بالمدينة تلقت بلاغا بخصوص وفاة 4 أشخاص بالمستشفى المحلي بالمدينة صباح امس الجمعة، بسبب الاشتباه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق.

وأشارت الشرطة المغربية، إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن اثنين من الضحايا تم نقلهما إلى المستشفى من أفراد أسرتهما من المنطقة القروية بني سيدال، فيما تم نقل الآخرين من منطقة أزغنغان.

وتابعت الشرطة المغربية قائلة، إنه تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بالمستشفى المحلي بالناظور رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء الوفاة.

العثور على مروحية تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي

وفي روسيا، أعلنت وزارة الطوارئ، العثور على المروحية التي تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، الخميس الماضي، وعدد من جثث ضحايا الحادث.

وكانت مروحية من طراز«مي-8» كانت تقل على متنها 13 راكبا من السياح من مدينتي موسكو وبطرسبورج بينهم طفل، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 3 أشخاص، تحطمت بالقرب من محمية كرونوتسكي الطبيعية وسقطت في بحيرة كوريل وغرقت مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص كانوا على متنها، فيما تم إنقاذ 8 آخرين تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت الوزارة الروسية صباح اليوم، إنها عثرت على المروحية في قاع البحيرة التي سقطت فيها على بعد نحو 500 متر عن الضفة وعمق 110 أمتار وعدة جثث بالقرب منها، فيما تدرس فرق الإغاثة إمكانية انتشال الجثث من قاع البحيرة.

تعليق التحقيق مع حاكم ولاية «نيويورك» الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، أعلن المجلس التشريعي لولاية نيويورك الأمريكية، أن اللجنة القضائية بالمجلس ستعلق التحقيق مع حاكم الولاية أندرو كومو، فور سريان استقالته، بعد خلوص التحقيق إلى تحرشه جنسيا بعدة نساء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن أندرو كومو استقالته، في 10 أغسطس الجاري، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بـ11 امرأة، فيما قال رئيس المجلس كارل هيستي، إن اللجنة القضائية بالمجلس ستعلق التحقيق مع كومو بهدف عزله فور سريان استقالته في 25 أغسطس.

من جانبه، أوضح تحالف «أوقفوا الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية ومن جزر الباسيفيك»، في تقرير، أمس الأول الخميس، أنه تم تسجيل أكثر من9081 حادثة معادية لآسيويين في الولايات المتحدة خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى 30 يونيو 2021، وشكلت حوادث الكراهية التي أبلغت عنها النساء 63.3%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

إحباط 3 محاولات ابتزاز إلكتروني استهدفت فتيات من محافظة كربلاء العراقية

وفي العراق، أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، إحباط 3 محاولات ابتزاز إلكتروني استهدفت فتيات من محافظة كربلاء الواقعة في منطقة الفرات الأوسط.

وقالت الشرطة العراقية، إنها أوقفت 3 حالات ابتزاز إلكتروني بحق فتيات من المحافظة، وقد اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات هواتف الفتيات.

وأضافت الشرطة العراقية، أن المناشدات طالبن بالتدخل لإنقاذهن من الابتزاز الذي تعرضن له من قبل 3 أشخاص قاموا بتهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «مقابل دفع مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهم الدنيئة».

وفي السعودية، هطلت على منطقة الباحة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمس الجمعة، أمطار خفيفة متفرقة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظتي بلجرشي وبني حسن والمراكز التابعة لهما وعددا من منتزهاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمةي «واس».