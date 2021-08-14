رئيس لجنة الألعاب البارالمبية يحذر من التراخى بشأن «كورونا» فى طوكيو

حذر رئيس لجنة الألعاب البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، من التراخي تجاه الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال بارسونز، في بيان صحفي، نقلته صحيفة «جابان تايمز»، اليابانية اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني: «في حين أنه من المشجع إقامة دورة الألعاب الأولمبية بأمان ونجاح، فإن أولئك الذين يحضرون الألعاب الأولمبية للبارالمبيين يجب ألا يشعروا بالرضا، ونحن لا يمكننا تجاهل أرقام الحالات الحالية في اليابان عامة وطوكيو بشكل خاص، وأنا أحث كل صاحب مصلحة في دورة الألعاب البارالمبية على توخي اليقظة والحذر».

وقبل أقل من أسبوعين على افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، دعا بارسونز، جميع المشاركين إلى اتباع جميع التدابير لمكافحة فيروس «كورونا»، الموضحة في كتيبات اللعب، مضيفا «أنه من خلال القيام بذلك، يمكننا أن نقدم ألعاب أولمبية آمنة للبارالمبيين ولجميع أصحاب المصلحة، وكذلك الشعب الياباني».

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية وثلاث هيئات تنظيمية أخرى للألعاب البارالمبية اجتماعا في وقت مبكر من بعد غد الاثنين لوضع سياسة المتفرجين، وذلك بعد تأجيل إعلان القرار في هذا الشأن حتى اللحظة الأخيرة لمراقبة الوضع الوبائي في البلاد.

ويخطط المنظمون لإجراء مسابقات أولمبية للبارالمبيين خلف أبواب مغلقة في معظم الأماكن، كما كان الحال مع الأولمبياد التي انتهت في 8 أغسطس الجاري، وفقًا للعديد من المسئولين المطلعين على الأمر، حسبما أفادت الصحيفة اليابانية.

وفي هذا الشأن، أبرزت «جابان تايمز»، أنه منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، في 23 يوليو الماضي، تضاعف عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد -19»، اليومية في طوكيو، التي تخضع بالفعل لحالة الطوارئ لمدة شهر تقريبًا، «ثلاث مرات»، وسجل الرقم المعلن يوم أمس رقما قياسيا آخر بلغ 5773 حالة، وتجاوز العدد اليومي على مستوى البلاد 20 ألفا للمرة الأولى.

ووصلت اليابان إلى أرقام قياسية لإصابات «كورونا» في الأسابيع الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من قلق الكثير من المواطنين بشأن استضافة حدث كبير خلال أزمة صحية عالمية، وفي حين وصل عدد مصابي «كوفيد-19» الذين يعانون من أعراض حادة إلى مستويات قياسية وتعرض النظام الطبي في البلاد لضغوط متزايدة، من المقرر أن تبدأ الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس الجاري بعد تأجيل لمدة عام بسبب الفيروس التاجي.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يشارك في دورة الألعاب البارالمبية التي تستمر لمدة 13 يومًا نحو 4400 رياضي من قرابة 160 دولة.