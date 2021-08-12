البرلمان يفتح ملف إخفاقات أولمبياد طوكيو: «مصروف عليهم ملايين»

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف اخفاقات دورة أولمبياد طوكيو 2020، ودعوة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات الألعاب التي شاركت في النسخة الأخيرة من الأولمبياد.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن حجم الأموال التي أنفقت من الدولة لتأهيل الألعاب الرياضية للمشاركة في أولمبياد طوكيو قدرت بأكثر من 276 مليون جنيه، وهي ميزانية كبيرة لم يتم رصدها لأي بطولة قبل ذلك، ورغم ذلك لم يتحقق العائد المنتظر من بعض الفرق».

4 اتحادات رياضية رفعوا اسم مصر

وأشار «حسين» إلى أن اللجنة البرلمانية تابعت مستوى جميع الألعاب والفرق المصرية التى شاركت في أولمبياد طوكيو؛ للوقوف على أسباب التدهور الذي واجه بعض الألعاب المشاركة في الأولمبياد، مضيفًا: «هناك 4 اتحادات رفعوا اسم مصر في الأولمبياد، وهي التايكندو والكاراتيه والخماسي وكرة اليد، الذين حققوا نتائج عالمية، في الوقت الذى غابت فيه بعض الألعاب الأخرى عن المنافسة رغم حصولهم على نفس الدعم».

اجتماع طارئ لمناقشة الإخفاقات

وأضاف «رؤساء الاتحادات الذين لم يستطيعوا تحمل المسئولية في دورة أولمبياد طوكيو 2020، عليهم بترك أماكنهم فورا»، لافتًا إلى أن لجنة الشباب والرياضة تعمل جاهدة على عقد اجتماع طارئ خلال الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة إخفاقات الفرق الرياضية في الأولمبياد.

رقابة سابقة ولاحقة من البرلمان

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في الرقابة السابقة واللاحقة من البرلمان على بعض الملفات التى ترتبط بمستقبل مصر الرياضي، ودعم الأبطال الحقيقين لبعض الألعاب غير المعروفة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنظم تكريما للأبطال المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 «هؤلاء يستحقون كل الشكر».

6 ميداليات حصدتها مصر في أولمبياد طوكيو

وحققت بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات البعثات المصرية في الأولمبياد، بواقع 6 ميداليات من بينها ذهبية، وفضية و4 ميداليات برونزية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز على كوبرى جديد بالتجمع الخامس.