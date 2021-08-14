السيسي يستعرض إنجازات الإسكان والطرق والمياه: «الأمارة أهي»

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ حديثه عن إعادة صياغة المبالغ المخصصة للدعم لا تعني أنَّه سيتمّ إلغاء الدعم عن المواطنين: «أنا مش هلغي الدعم ولا حاجة، متخافوش لكن هعيد تنظيمه».

اخترت الطريق الصعب لبناء البلد.. كان ممكن أسيب الفقراء في المناطق العشوائية وأزود الدعم وخلاص

وشدد السيسي، خلال حفل افتتاح مشروعات سكنية بمدينة بدر، على ضرورة ترتيب أوراق البلد حتى تكون دولة ذات شأن، مؤكّدًا أنَّه يختار الطريق الصعب لبناء البلد لافتًا إلى أنَّ السهل كان أن يترك الفقراء في المناطق العشوائية كما همّ ويكتفي بزيادة الدعم والتموين «لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن، وكل الناس تستقبل كلامي بأننا باختار الطريق الصعب قوي مش السهل، والسهل إني كنت سيبت الغلابة دول كدة.. شايفين ده السهل وأزود الدعم والتموين شوية وخلاص».

احنا ما ناكلش ونعيش بشكل آدمي

وعبّر رئيس الجمهورية، عن رفضه الاكتفاء بالطعام فقط، في ظل وجود مواطنين يعيشون في الأحياء العشوائية «لا لا لا احنا مناكلش ومنعشش كدة، يعني تقولي كل وعيش كدة، ولا متاكلش وتعيش زي ما أنا بعمل دلوقتي، لا ما أكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي احنا بنتكلم فيه».

قعدت 50 سنة أدرس العشوائيات.. لازم البلد دي تتغير

وأشار السيسي، إلى أنَّه درس هذا الكلام منذ 50 عامًا، مشددًا على أنَّه كان يتسائل عن معيشة هؤلاء المواطنين في العشوائيات وسبب وجود هذه الأزمة «أنا بتكلم في القضايا، مش عشان وجهة نظر، أنا الكلام ده قعدت 50 سنة أدرسه، وأقول ليه البلد دي كدة، لازم البلد دي تتغير، وـهلها يعيشوا كما ينبغي أن يعيشوا».

كنت أستمع لكلام المثقفين على مدى 30 سنة

ولفت الرئيس، إلى أنَّه يختار التوقيتات التي يتكلم فيها مع المواطنين، موضحًا أنَّه كان يسمع المثقفين والمفكرين على مدى 30 عامًا مضت، مشيرًا إلى أنَّ الكلام لم يحل مشكلة العشوائيات «بجيب أمثلة وبختار التوقيتات اللي أكلم فيها الناس والمثقفين والمفكرين اللي كتير منهم بسمع كلامهم في التلفزيون على مدى 30 سنة فاتوا.. بس يا ترى لما اتكلمنا كدة بس حلينا المسألة؟ احنا كدة بنحل المسألة وزي ما بنقول الأمارة أهي».

واستعرض رئيس الجمهورية، الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية «أنا بتكلم إن في إسكان، وتعالوا نتكلم على شبكة طرق، مكنش لها حل قبل كده، وتعالوا نتكلم على موانئ ومطارات ونتكلم على معالجة مياه وقضايا كثيرة جدًا».