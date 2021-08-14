قبل زفافه بأيام.. مصرع شاب حاول إخماد حريق بمنزل جيرانه بالشرقية

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته إخماد حريق نشب بمنزل جيرانه في قرية الربعماية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مساء أمس.

بلاغ بمصرع شاب صعقًا بالكهرباء

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمصرع «محمد ا» 26 عاما، قهوجي مقيم قرية الربعماية، التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ إثر إصابته بصعق كهربائي خلال محاولته المشاركة في إطفاء حريق نشب بمنزل جيرانه في القرية.

فيما قام الأهالي بفصل الكهرباء عن القرية في محاولة لإنقاذه دون جدوى، وتبين أنه فارق الحياة في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وفاة الشاب قبل زفافه

وقال أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشاب المتوفي كان يستعد لإتمام مراسم الزفاف خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن الشاب عقد قرانه على إحدى الفتيات في القرية، منذ 4 أيام.