زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية لمزارعي قرية «كراديس» بديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

مدارس حقلية إرشادية للمزارعين بالشرقية

وأشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة، إلى استمرار المديرية في تنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية، لافتاً إلى قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدارس حقلية ارشادية لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الدكتور حسن شحاته والأستاذ الدكتور جلال بكر من مركز بحوث الأرز والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريح صحفي، اليوم، أن المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة حيث تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز أصناف سخا 101 وسخا 104 وتم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات المزارعين.

ضبط طنين سكر في مخزن دون ترخيص

وعلى جانب آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة علي المخازن والأنشطة التجارية بنطاق المدينة وأسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على كمية مقدارها ٢ طن سكر حر مجهول المصدر على ذمه المحضر