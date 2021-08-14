السيسي عن إعادة صياغة الدعم: بنعمل اللي يرضي ربنا مش عشان الناس تحبنا

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمسألة الدعم المقدم للمواطنين، قائلا: «لما آجي في قضية إعادة صياغة الدعم الناس بتندهش، يقولك ما أنت ماشي كويس، لا، إحنا بنعمل كده عشان نغير بلدنا مش عشان الناس تحبنا، نعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونتصدى لقضايا كل الناس متصدتش ليها».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية، اليوم، «مفيش حاجة اسمها مليش دعوة، اللي قاعد في البيت ده خد شقة بـ500 ألف جنيه، فعشان نكمل الموضوع لازم نعيد ترتيب وصياغة دعمنا اللي بنقدمه للناس».

وتابع: «إحنا دعمنا في السنة للدولة 275 مليار جنيه تقريبا، الرقم ده في 10 سنوات بـ3 تريليون تقريبا، طب الرقم اللي رايحين بيه نطور الريف المصري كله من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وتبطين ترع وحاجات كتيرة جدا وصحة وتعليم هتكلفنا 700 أو 800 مليار جنيه في الثلاث سنوات، أرجو إنكم تربطوا الكلام مع بعضه».