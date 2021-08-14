انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة بجامعات عين شمس والإسكندرية وأسيوط

يبدأ، بعد قليل، مكتب التنسيق الرئيسي، ومقره جامعة عين شمس وفرعيه بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط، صرف وقبول أوراق طلاب الثانوية العامة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2021، للالتحاق بالجامعات، وذلك وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال مراحل أعمال التنسيق، والتي ستستمر حتى 31 أغسطس الجاري، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن هناك عددًا من الاستعدادات التي اُتخذت خلال فترة التنسيق، أبرزها تدريب العاملين والموظفين على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني لتنسيق 2021، لتفادي أي مشكلات أو أزمات، مؤكدًا التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويشهد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس حاليًا زحامًا كبيرًا من قبل طلاب الشهادات المعادلة وأولياء أمورهم، بشأن التقدم للمكتب للاستفسار وتقديم الأوراق، وشكى عدد من أولياء الأمور من عدم فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق أمام طلاب الشهادات العربية المعادلة العربية والأجنبية حتى الآن، مؤكدين أنهم جاءوا مكتب التنسيق للاستفسار عن جميع أوراق القبول ومعرفة الإجراءات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفير عدد من الخدمات المتميزة أمام الطلاب، أبرزها فتح فرع جامعة الإسكندرية، ومقره المدينة الجامعية للبنات بعزبة سعد بمنطقة سموحة، لخدمة أبناء لوجه البحري، وفتح فرع جامعة أسيوط بمحافظة أسيوط بمبنى إدارة الجامعة القديم بالوليدية، لخدمة أبناء الوجه القبلي.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات 2021 خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.