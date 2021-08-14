مدبولي: المواطن حاول حل مشكلة الإسكان بنفسه ما نتج عنه ظهور العشوائيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية الإسكان استمرت على مدار عقود طويلة هي قضية حقيقية تواجه الدولة، موضحا أن المواطن لم ينتظر على عدم تلبيه الدولة لاحتياجاته فحاول حل المشكلة بنفسه.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس السيسي، اليوم، «للأسف البناء والتصور الذي يضعه المواطن بسيط ويفتقر لآليات التخطيط، وكان نتاج هذا استفحال ظاهرة النمو العشوائي والمناطق غير الآمنة في كل المدن المصرية على مدار العقود السابقة».