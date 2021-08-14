«برلنتي» السبب.. تفاصيل اللقاء الأول بين شويكار وفؤاد المهندس

وصفها «الأستاذ»، الفنان الراحل فؤاد المهندس بـ«البسكوتة»، واعتبرها الحب الأول والأخير فى حياته، هى الفنانة الكبيرة شويكار، التى قدمت على مدار سنوات طويلة تاريخا فنيا حافلا، وكونت مع «الأستاذ» ثنائى لم يتكرر في تاريخ الفن، حيث تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل «بسكوتة» السينما المصرية.

لم تكن الشراكة بين شويكار وفؤاد المهندس فنية فقط ولكنها كانت إنسانية أيضا، فمنذ اللحظة الأولى وقع «الأستاذ» في غرام الفتاة الجميلة ذات الأصول الشركسية، ليقدما معا ما يقرب من 160 عملا سينمائيا ومسرحيا خلال علاقة زواج استمرت لنحو 20 عاما، ولم يضع لها الطلاق نهاية، حيث استمر الثنائى أصدقاء بعد الانفصال حتى وفاة «الأستاذ» التي أظلمت جزء في قلب الـ«بسكوتة» للأبد.

تفاصيل اللقاء الأول بين شويكار وفؤاد المهندس

تفاصيل علاقة الحب التى جمعت الثنائى، معروفة للمقربين لهما، لكن اللقاء الأول بين شويكار والمهندس لم يكن معلوما بكافة تفاصيله، حيث لعبت الصدفة دور كبير في ذلك التعارف، وفقا لرواية الكاتب والمنتج المسرحي سمير خفاجي في مذكراته «أيام من عمري»، حيث لم تكن شويكار هي المرشحة الأولى للوقوف أمام المهندس في مسرحية «السكرتير الفني» التي كان يخرجها عبد المنعم مدبولي بل كانت الفنانة برلنتي عبد الحميد.

وأضاف خفاجى فى مذكراته: «دبت عدة خلافات بين برلنتي عبد الحميد وعبد المنعم مدبولي بسبب التعديلات التي طلبتها على النص، وهو ما اعتبره مدبولي «افتراء على النص»، ليقدم بعد ذلك طلب لحسام حلمي مدير التلفزيون باستبدال برلنتي لاستحالة العمل بينهما، واقترح اسم فتاة جديدة تدعى «شويكار».

«فتاة مجتمع تهوي التمثيل» هكذا وصفها مدبولي لـ«حلمي»، الذي وافق عليها ليكون اللقاء الأول بينها وبين المهندس، الذي تحركت مشاعره تجاه الفتاة الجديدة وعبر لها عن مشاعره التي كانت واضحة، وبعدها بفترة طلب منها الزواج على خشبة المسرح أثناء تقديم عرض «أنا وهو وهي»، ليقول جملته الشهيرة: «تتجوزيني يا بسكوتة»، ويكونا معا بعد ذلك واحد من أنجح الثنائيات على خشبة المسرح على الإطلاق.

شويكار: فؤاد المهندس الحب الأخير في حياتي

«وإذا لم يكن الحب الأول في حياتي، لكنه الحب الأخير»، قالتلها الفنانة شويكار في أحد لقائتها التلفزيونية للحديث عن علاقتها بالفنان فؤاد المهندس الذي لم يكن زوجها الأول، ولكنه كان حبها الأخير على حد تعبيرها، متابعة: «أعتقد أنني كنت الحب الأول والأخير في حياته، حتى عندما انفصلنا استمرت علاقتي به حتى آخر لحظة في حياته».