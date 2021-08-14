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فى ذكرى وفاتها.. سبب انفصال شويكار وفؤاد المهندس «خرج بشنطة هدومه»

استمر زواجهما 20 عاما.. ما سر الدكتورة فاطمة في حياة فؤاد المهندس

كتب:

بسمة شطا
03:12 ص | السبت 14 أغسطس 2021
شويكار

شويكار

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة شويكار حيث أنها توفيت فى يوم الرابع عشر من أغسطس العام الماضي، بعد تاريخ طويل من الفن والعطاء خلال مسيرتها الفنية الكبيرة، والمستوى العاطفى فكان من أكثر الرجال التى أحبتهم الفنانة شويكار هو الفنان الكبير فؤاد المهندس وبالفعل تزوجا عن قصة حب كبيرة ولكنهما انفصلا ولم تكتمل قصة الحب إلى النهاية.

سبب انفصال فؤاد المهندس وشويكار 

وكان قد كشف الفنان فؤاد المهندس عن سبب انفصاله عن الفنانة شويكار فى لقاء سابق بعدما وجهت له الاعلامية صفاء أبو السعود سؤالا حول أن تكون سيدة هى السبب وراء الانفصال فقال «لا مش حقيقي، فيه سيدة أسمها فاطمة ودى مقعدتش معايا أكتر من شهرين خطبتها وقعدنا شهرين وسبتها».

وتابع فؤاد المهندس قائلا «هيا كانت دكتورة، ومكنش اللى بيني وبينها حب دا كان مصلحة من ناحيتها، كانت عايزة تمثل بس أنا ممكنتهاش من كدا».

علاقة فؤاد المهندس والدكتورة فاطمة 

وأكد الفنان فؤاد المهندس أنه لم يترك شويكار بسبب الدكتورة فاطمة حيث قال «العلاقة بينى وبين شويكار كانت باظت من قبل كدا، وصلنا للنهاية، وشويكار كانت واخدة بيت فى المهندسين، خرجت من الشقة بشنطة هدومى وسايب البيت بلا رجعة».

يذكر أن زواج الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، استمر لأكثر من 20 عاما، وعلى الرغم من انفصالهما زوجيا ولكن استمرت علاقة الصداقة بينهما وأيضا جمعتهما أعمال فنية أخرى.

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