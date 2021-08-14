كيفية الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الخاصة

يبحث الكثير من أصحاب المشروعات الخاصة عن طريقة لتمويلهم، وهو ما توفره وزارة التنمية المحلية في صورة قرض، في إطار سعيها لتمويل المواطنين ومساعدتهم على إقامة مشاريع، وذلك بفائدة منخفضة مقارنة بكثير من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ترصد تفاصيل قرض صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات الخاصة، في التقرير التالي:

تفاصيل قرض صندوق التنمية المحلية

- فائدة القروض التي تتيحها ووزارة التنمية المحلية لا تتعدى 6٪.

- تساعد في المقام الأول أصحاب المشاريع الصغيرة والشباب والمرأة المعيلة.

- تسهم في القضاء على البطالة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرص التنمية المحلية

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- إحضار استمارة طلب القرض للحصول على القرض.

- ضرورة تقديم إقرار بتنفيذ المشروع ودفع قيمه المساهمة إن وجدت.

- تقديم إقرار من الوحدة بأخذ الضمانات على صاحب القرض للحصول عليه.

- لابد من تقديم إقرار بعدم أخذ أي قروض أخرى من أي بنك، أو جهة أخرى في نفس التوقيت.

- تقديم عقد كفالة تضامنية وسند إذني وضمان شخصي .

- تقديم بيان أسعار على حسب نوعية المشروع المراد تمويله من التنمية المحلية.

- وأخيرا القيام بعقد قرض بين الوحدة المحلية والمقترض ويوقع عليه المقترض والضامن لضمان الحقوق.

«التنمية المحلية» تقدم قروضا بـ20 مليار جنيه

وفي سياق منفصل، أعلن المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، إنَّ الوزارة أطلقت مبادرة «مشروعك» لتمويل راغبي الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدمت قروضًا بـ20 مليار جنيه بواقع 175 ألفًا و200 مشروع .

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية، أنَّ 80% من الإقراض تمّ في الفترة بين عامي 2018 و2020 بواقع 16 مليار جنيه، وهو ما يعني أنَّ التعثر ليس قويًا، لافتًا إلى أنَّ أغلب العملاء يتقدمون بطلبات الحصول على قروض مع تقديم فكرة مشروعهم.