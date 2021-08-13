لو معندكش وظيفة ثابتة.. كيف تحصل على قرض المليون من بنك مصر؟

يقدم بنك مصر لعملاءه خدمة الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية، والتي تتيح لأصحاب المهن الحرة أو الأعمال الخاصة الاقتراض دون الحاجه لوجود وظيفة ثابتة، ويكون الضمان هنا تلك الأوعية الادخارية، وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض المليون لأصحاب المهن الحرة من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك بنحو:

مميزات قرض المليون من بنك مصر لأصحاب المهن الحرة

- يوفر بنك مصر أطول فترة سداد للقرض لعملاءه.

- يمنح بنك مصر للعملاء الراغبين في الحصول على القرض أعلى نسبة «تسليف» تصل إلى 90% من قيمة الضمانة.

- يمنح بنك مصر أعلى سعر عائد تنافسي لعملاءه.

- يتيح بنك مصر لعملاءه وبشكل خاص أصحاب الأعمال الخاصة والأوعية الادخارية فرصة للحصول على قرض بقيمة أكثر من مليون.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المليون من بنك مصر

- يقدم العميل من أصحاب المهن الحرة أو الأعمال الخاصة الراغب في الحصول على قرض المليون صورة من بطاقة الرقم القومي السارية في حالة إذا كان العميل مصري.

- يقدم العميل من أصحاب المهن الحرة أو الأعمال الخاصة الراغب في الحصول على قرض المليون صورة من جواز السفر الساري في حالة غذا كان العميل من الأجانب.

- يقدم العميل طلب الحصول على القرض بعد استيفاءه من فرع البنك وملأ البيانات الخاصة به.

يشار إلى أن بعض أصحاب المهن الحرة يلجأون إلى الاقتراض من أحد البنوك رغبة منهم في الحصول على مبلغ مالي كبير لاستكمال مشروعهم، حيث تعتمد البنوك بشكل أساسي عند الاقتراض على أن يكون العميل لديه وظيفة ثابتة حتى يكون الضمان تعهد من جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط الشهرى.