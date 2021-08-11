دون ضامن.. كيف تحصل على قرض شخصي ١٫٥ مليون جنيه من بنك مصر؟

في كثير من الأحيان يلجأ العديد من الموظفين إلى اقتراض مبلغ كبير من حد البنوك، حتى يساعده على تلبية احتياجاته الشخصية من متطلبات الحياة، ولشراء شيء ما يحتاج إلى مبلغ كبير، ويقدم بنك مصر خدمة الحصول على القرض الشخصي ودون ضامن، بمبلغ يصل إلى مليون جنيه.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول عل قرض شخص بمبلغ يصل إلى مليون جنيه من بنك مصر، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

شروط الحصول على قرض ١٫٥ مليون جنيه من بنك مصر

- تصل أعلى قيمة للقرض إلى ١٫٥ مليون جنيه=، وتتراوح من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه للقطاع الخاص.

- يوفر بنك مصر لعملائه أطول مدة تقسيط، والتي تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط.

- تتراوح فترة السداد بين 5 سنوات حتى 8 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- يوفر بنك مصر لعملائه أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يتيح البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي للعميل.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل عند الاقتراض.

- يتيح البنك للعميل إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

- عن التوجه للاقتراض، يعفي البنك العميل من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوب للحصول على قرض مليون ونصف

- يجب توفير شهادة حديثة بمفردات الراتب، والتي لم يمر عليها شهرين.

- طلب الحصول على القرض والذي يتم استيفاؤه من أحد فروع بنك مصر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء/ غاز، مياه/ فاتورة تليفون» لم يمر عليه 3 شهور.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من بنك مصر.