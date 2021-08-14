القصة الكاملة لمقتل عامل على يد قهوجي ببنها.. «أنهى حياته بقطعة خشبية»

بقطعة خشبية ضخمة، اعتدى قهوجي على عامل، قاصداً إزهاق روحه، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ليسقط الضحية جثة هامدة داخل منزله قبل أن يتمكن المتهم من الفرار.

قطعة خشبية أنهت حياة الضحية

بداية الواقعة كانت بسبب خلافات بين المجني عليه والمتهم، إذ تصاعدت وتيرتها ليقرر الأخير في النهاية التخلص من الضحية، فخطط وبيّت النية لقتله، حيث تسلل إلى منزل المجني عليه ودخل خفية إلى غرفة نومه، وما إن تيقّن من استغراقه في النوم حتى هوى بالقطعة الخشبية التي كانت بحوزته وأحضرها خصيصاً لذلك الغرض على رأس المجني عليه عدّة مرات، ليحدث إصابات قاتلة في جمجمة الضحية، ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وسرعان ما اُكتشفت الواقعة، وعلى إثرها ورد بلاغ إلى قسم شرطة بنها، والذي شكّل على الفور قوة من فريق البحث والتحري، والتي انتقلت إلى محل وقوع الجريمة، وبإجراء الفحص والمعاينة، تبيّن أن المجني عليه عامل ولقي مصرعه متأثراً بإصابات بالغة في جمجمته ناتجة عن الاعتداء عليه بجسم صلب، وبتكثيف التحريّات تم التوصل إلى الأداة المستخدمة في الجريمة، وهي قطعة خشبية.

ضبط المتهم بالقتل والسرقة

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، ويعمل قهوجي وكهربائى سيارات، وبمجرد القبض عليه ومواجهته بالتهم المدان بها، اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها بحضور قوات الأمن وأعضاء من النيابة العامة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الحادث، وهي القطعة الخشبية ذاتها التي ذكرتها تحريات المباحث، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة المتهم

يذكر أن أمر الإحالة تضمن أن المتهم ارتكب هذه الجناية وتأهب لارتكاب جرائم أخرى، حيث سرق منقولات ومتعلقات شخصية مملوكة للمجنى عليه عقب قتله، كما شرع فى سرقة سندات مثبتة لدين «إيصالات أمانة»، مملوكة للضحية.