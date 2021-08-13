«فتاة كفر الدوار» وهتك عرض رضيعة وخنق طفل أطفيح.. أبرز حوادث الأسبوع

شهد الأسبوع المنقضي، عددا من الجرائم والحوادث البشعة التي حدثت في مصر وانشغل بها الرأي العام، وترصد لكم «الوطن»، أبرز الحوادث خلال الأسبوع المنقضي:

فتاة تقتل صديقة عمرها من أجل سرقتها

جريمة شنيعة كان بطلها شابة قتلت صديقة عمرها لسرقتها، حيث قتلت نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة كفر الدوار»، داخل مول شهير بمحافظة البحيرة، خنقا وطعنا، على يد صديقتها وشابين، لسرقة هاتفها المحمول و2000 جنيه.

اعترافات القاتلة كانت صادمة، وتصريحات أهل الضحية كانت مفزعة أيضًا نظرًا للعلاقة الطيبة التي كانت تربط ابنتهم بالقاتلة والتي كانت تعتبرها أعز أصدقائها.

وقدم قسم الحوادث بجريدة «الوطن» تغطية كاملة لهذا الحادث ونشر تفاصيل اعترافها والتحقيقات معها بواسطة الجهات المختصة.

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خنق طفل لسرقة توكتوك بأطفيح

ولقى طفل حتفه خنقًا بعدما أقدمت عصابة على قتله لسرقة التوكتوك الذي يقوده وينفق منه على والده المريض وأسرته.

وهزت هذه الجريمة الرأي العام وعٌرفت اعلاميًا بحادثة طفل أطفيح حيث عثروا على جثته مقتولًا بعد سرقة التوكتوك الذي كان يركبه.

دافع عن التوك توك حتى الموت.. تفاصيل مقتل طفل في أطفيح: راجل من صغره

شاب يهتك عرض طفلة عمرها 4 شهور

تجرد شاب من إنسانيته وأقدم على هتك عرض رضيعة عمرها 4 شهور بينما أعطاها له والدها نظرًا لبكائها حتى يتمكن من إنهاء أعماله، إلا أنه قام بهتك عرضها.

واكتشفت أم الطفلة الجريمة بعدما لاحظت أنها تبكي باستمرار وأثناء فحصها فوجئت بوجود دم واصطحبتها للمستشفى حيث أخبرها الطبيب بتعرضها لهتك عرض لتقدم شكوى للجهات المختصة وتتهم الشاب والذي ألقي القبض عليه ويخضع حاليًا للتحقيق.

القبض على شاب هتك عرض رضيعة في الهرم: عمرها 4 شهور

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كلب شرس يعقر طفل في حمام سباحة

وشهدت إحدى قرى الساحل الشمالي حادثا مؤلما، بعدما عقر كلب طفلًا صغيرًا داخل أحد حمامات السباحة، حيث فوجئ طفل يلهو في حمام السباحة بكلب ضخم شرس يهجم عليه ويعقره في رأسه.

كلب شرس يعقر طفلا داخل حمام سباحة بإحدى قرى الساحل الشمالي «فيديو»

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