مصرع 10 وإصابة 50 آخرين في حوادث طرق بـ 6 محافظات خلال 24 ساعة

لقى 10 مواطنين مصرعهم وأصيب 50 مواطنا بإصابات متفرقة، وذلك إثر وقوع 7 حوادث على الطرق المختلفة في 6 محافظات مصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية، وجرى نقل جميع الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المختصة، وأخطرت القيادات الأمنية، وإنتقلت المباحث لفحص الحوادث، والتعرف على أسباب وملابسات وقوعها.

مصرع وإصابة 6 بحادث انقلاب سيارة في جنوب سيناء

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أفراد جميعهم من أسرة واحدة، أمس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الجديد في محافظة جنوب سيناء بالكيلو 25 الواصل إلى مدينة طور سيناء، وجري نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، بسبب وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ربع نقل، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم في الإسماعيلية، على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وأخطر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بالحادث.

مصرع 2 وإصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق الضبعة - القاهرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 177 على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

مصرع 4 وإصابة 15 في حادث تصادم بالمنوفية

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 مواطن باصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد 10 سيارات إسعاف، لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى السادات المركزي وجارى عمل فحوصات طبية للمصابين وعلاجهم.

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة في سوهاج

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي بمركز أخميم في محافظة سوهاج، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جنوب بني سويف

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع كارو على طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بنطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

مصرع وإصابة 13 بانقلاب ميكروباص

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية طهما في محافظة الجيزة، على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، ووضع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.