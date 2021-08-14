إيرادات «الإنس والنمس» تصل لـ24.5 مليون جنيه في 10 أيام

يواصل فيلم «الإنس والنمس» بطولة النجم محمد هنيدي، تحقيق إيرادات قياسية في شباك تذاكر السينمات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن لـ24.5 مليون جنيها، وهو أعلى رقم حققه فيلم خلال تلك المدة منذ بداية أزمة «كورونا».

إيرادات فيلم «الإنس والنمس»

وحقق فيلم «الإنس والنمس» إيراد يومي أمس يقدر بـ3 ملايين جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ليأتي في المركز الأول بفارق كبير عن الأفلام التالية في القائمة، حيث لم يحقق فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي سوى مليون و200 ألف جنيه، والذي يعتبر من الأفلام التي كان من المتوقع أن تحقق نجاح كبير على مستوى شباك التذكر عند طرحها.

وتراجع فيلم «العارف» للمركز الثالث محققا 664 ألف جنيها، أما «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حقق 250 ألف جنيه، وفي المركز الأخير جاء فيلم «مش أنا» بـ200 ألف جنيه.

ومن جهته، وصف الناقد، طارق الشناوي، «فى مقال نقدى» فيلم «الإنس والنمس» بـ«قبلة الحياة» للفنان محمد هنيدي، بسبب ما وصفه بـ«الإخفاقات المتتالية» التي طالت هنيدي وكان أخرها فيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» الذي قدمه في 2016، وبخلاف «الشناوي» حصل فيلم «الإنس والنمس» على إشادات نقدية عديدة ليضاف هذا النجاح إلى نجاح الفيلم على مستوى الإيرادات.

فريق عمل فيلم «الإنس والنمس»

أعاد فيلم «الإنس والنمس» التعاون بين الفنان محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة، حيث قدم الثنائى فيلم «فول الصين العظيم» عام 2004، بينما يشارك في بطولة العمل الجديد عدد من نجوم الكوميديا من بينهم عمرو عبدالجليل، منة شلبي، صابرين، عارفة عبد الرسول، بيومي فؤاد وشريف دسوقي، تأليف شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، وإنتاج هشام عبد الخالق.