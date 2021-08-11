هنيدي يتصدر الإيرادات بـ16 مليون جنيه بفيلم «الإنس والنمس» خلال أسبوع

أشاد النقاد بأداء الفنان محمد هنيدي خلال أحداث فيلمه الأخيرة الإنس والنمس، حيث إنه أعاد للسينمات بريقها من جديد، وحقق ما يقرب من 16 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، خاصة أن هنيدي غاب عن السينما لعدة سنوات منذ آخر أعماله فيلم «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد».

وفاجأ الفنان محمد هنيدي جمهوره بفيلم لايت كوميدي، حيث إنه يجسد خلال أحداث الفيلم دور شخصية «تحسين»، المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي، ويعيش مواقف كوميدية مع من حوله، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ»، وتحدث بينهما مواقف كوميدية.

الإنس والنمس يحقق 16 مليونًا في أسبوع

حقق هنيدي إيرادات عالية بفيلمه الإنس والنمس، منذ طرحه بدور العرض وصلت إلى 16 مليون جنيه خلال أسبوع؛ مما يعد من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم، في ظل انتشار فيروس كورونا.

«العمل مع المخرج شريف عرفة ممتع، وكنت سعيدًا بالتعاون معه من جديد، لأنه مخرج كبير وعظيم، وكلامي عنه لن يكفيه»، هكذا صرح الفنان محمد هنيدي لـ«الوطن» عن فيلمه الأخير«الإنس والنمس»

بينما تجسد الفنانة منة شلبي دور «نيرمين»، ونالت إشادات من الجمهور والنقاد، وقالت لـ«الوطن» إن كواليس تصوير العمل جاءت كوميدية لدرجة كبيرة.

وتتصاعد أحداث الفيلم في ظل انتماء أسرة العروس للعالم السفلي، ويتورط الأول في مشكلات كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

وقدم المخرج شريف عرفه توليفة من النجوم بكوميديا خاصة جمعت بين الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي، أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.