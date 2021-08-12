فيلم الإنس والنمس.. يقترب من تحقيق 20 مليون جنيه في دور العرض

اقترب فيلم الإنس والنمس للفنان محمد هنيدي، من تحقيق أول 20 مليون جنيه منذ عرضه في دور العرض المصرية، وذلك نحو تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرة «هنيدي» السينمائية.

فيلم الإنس والنمس ينافس العارف والبعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم «الإنس والنمس» حقق 17 مليون جنيه في دور العرض خلال أسبوع واحد، ليحقق قفزة كبيرة على باقي الأفلام المنافسة له، وهي «العارف»، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«مش أنا»، و«أحمد نوتردام».

تدور قصة فيلم «الإنس والنمس» في إطار كوميدي يشوبه جزء كبير من الرعب، فبطل العمل «تحسين» يعيش في بيت أسرته مع والدته وشقيقته المتزوجة، ولديها طفل صغير.

ويعمل «تحسين» مديرًا لبيت الرعب في ملهى خاص للأطفال، ويتعرض لحادث يغير حياته، وبسببه يقتحم عالمًا من الجن والعفاريت، وخلاله يتعرف على «نارمين» ويقرر الزواج منها، ومعها يدخل في مشكلات عديدة ويحاول التخلص منها.

روح المتعة سبب نجاح فيلم الإنس والنمس

«الإنس والنمس» من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، وإخراج شريف عرفة.

وكان محمد هنيدي قال في تصريحات بثها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن سبب نجاح فيلمه الجديد روح المتعة والود والتعاون التي كانت سائدة بين جميع أبطال العمل، وأن القصة مختلفة وجديدة ولم يتم تقديمها بهذا الشكل من قبل.

وأشار «هنيدي» إلى أنه يرفض دوما فكرة تقديم الأعمال الخاصة بالرعب أو الشر في أعماله الفنية، مؤكدا أنه يحبذ تقديم الشر والرعب الكوميدي، مؤكدًا أنه سيعود خلال الفترة المقبلة إلى المسرح من جديد، ولكن دون أن يكشف التفاصيل الكاملة للعمل، حيث إنه قدم أعمالًا مسرحية ناجحة من قبل، مثل «طرائيعو» وألاباندا».