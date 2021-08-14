الأرصاد تعلن موعد انتهاء الصيف 2021 وبداية فصل الخريف

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خلال الأيام الماضية، يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن موعد انتهاء الصيف 2021، وبدء موسم الخريف بشكل رسمي والذي تعود فيه الحرارة لطبيعتها .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد موعد انتهاء الصيف، في التقرير التالي وفقا لحسابات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موعد انتهاء الصيف

أكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المقرر انتهاء موعد فصل الصيف 2021 في 21 سبتمبر المقبل، وأن عدد أيام فصل الصيف ستصل لـ 92 يوم و17 ساعة و54 دقيقة، إذ أن بدايته كانت في 21 يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن فصل الخريق من المقرر أن يبدأ في 22 سبتمبر على أن يستمر حتى 21 ديسمبر 2021.

ونوهت الهيئة أن فصل الصيف يشهد الكثير من الظواهر الجوية المختلفة كسقوط أمطار بشكل نادر على بعض المناطق وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد إلى نسبة 90% مما يجعل الجو خانقا ويشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة.

خريطة الظواهر المتوقعة على المدن حتى الأربعاء 18 أغسطس

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة والتي جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 - المحسوسة 40.

السواحل الشمالية: العظمى 32 - المحسوسة 34.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 43.

شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 - المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 34.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 43 - المحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 16 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 - المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 33.

جنوب سيناء: العظمى 39 - المحسوسة 42.

شمال الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 41.

جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 - المحسوسة 38.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 33.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 43

شمال الصعيد: العظمى 38 - المحسوسة 40.

جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 - المحسوسة 39.

السواحل الشمالية: العظمى 31 - المحسوسة 33.

جنوب سيناء: العظمى 40 - المحسوسة 43.

شمال الصعيد: العظمى 37 - المحسوسة 39.

جنوب الصعيد: العظمى 41 - المحسوسة 43.