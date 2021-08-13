تفاصيل طقس اليوم والأسبوع المقبل: انخفاض يبدأ الأربعاء

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد وذلك بداية من اليوم الجمعة وصولًا للأربعاء المقبل.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

انخفاض الحرارة سيبدأ من الأربعاء القادم

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجة الحرارة مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأسبوع المقبل، انخفاضا ملحوظا بواقع 5 درجات مئوية، في القاهرة الكبرى، وتصل إلى 37 درجة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بعد حالة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الأيام الماضية، تتوقع الهيئة أن عودة الارتفاع الشديد مرة أخرى لا يتكرر خلال الأسبوع المقبل، ومع بداية الأسبوع المقبل سوف يشهد الطقس تحسنا ملحوظا للمواطنين، وتصل درجات الحرارة إلى 38 درجة في محافظات القاهرة الكبرى.

الرطوبة هي سبب الشعور بارتفاع الحرارة

وبشر المصدر المواطنين بأن درجات الحرارة سوف تنخفض ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، ويستمر الطقس في التحسن حتى الجمعة التالية، مشيرا إلى أن التحسن يشمل معظم المحافظات بما فيها محافظات الصعيد والتي من المتوقع أن تصل الحرارة فيها إلى 39 درجة.

وكشف سبب شعور المواطنين بارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع درجة الرطوبة خاصة في ساعات الظهيرة والتي يشعر فيها المواطن بارتفاع درجات الحرارة.