المتهمة بقتل طفلتها في الهرم تمثل الجريمة: «كانت تعبث بجسدها وكنت بأدبها»

خضعت المتهمة بقتل طفلتها في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة للإجراء القانوني الخاص بتمثيل الجريمة، حيث اٌقتيدت إلى منزلها ومثلت الجريمة وسط إجراءات أمنية مكثفة، وفي حضور وكيل النائب العام.

وقالت المتهمة، أثناء تمثيل الجريمة: «مكنش قصدي أقتلها، بس كنت عايزة أدبها عشان كانت هتتعبني لما تكبر، كانت بتلعب في جسمها وبتعمل حاجات غلط، ولما نبهت عليها كتير مكنتش بتسمع الكلام»، مشيرة إلى أنها ضربت طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات بيديها مرات كثيرة بعصا خشبية وبالخرطوم وبـ«العض» في مناطق متفرقة حتى فقدت الوعي، وعندما ذهبت بها إلى المستشفى توفيت خلال إسعافها.

التقرير الطبي

وتابعت المتهمة بقتل طفلتها أمام النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة القتل العمد، أن الطبيب بعد توقيع الكشف عليها قال لها: «انتي عذبتيها وهتسببي في موتها»، وتم إسعافها داخل غرفة الرعاية المركزة، لكنها توفيت بعد قرابة ساعتين من صولها إلى المستشفى الذي أبلغ قسم شرطة الهرم بالواقعة، وأُلقي القبض على الأم، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمتها بزعم أنها كانت تؤدب الطفلة.

تجديد حبس قاتلة طفلتها

وجدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة حبس قاتلة طفلتها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتسلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت أن المتهمة قتلت طفلتها عن طريق تعذيبها والاعتداء عليها بالضرب في مناطق متفرقة من جسدها.