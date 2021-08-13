«صندوق التمويل» يوضح سبب عدم طرح كراسات شقق الإسكان الاجتماعى بالقاهرة

يترقب عدد من المواطنين، بدء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المقرر انطلاق أول مراحله الأحد المقبل، بطرح كراسات شروط الشقق المعروفة بـ«سكن لكل المصريين 2»، في مكاتب البريد الممُيكنة وذلك حتى 9 سبتمبر المقبل.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي سيتم في 19 محافظة ليس من بينها القاهرة والجيزة، كون هذه الشقق موجهة بالأساس لمحدودي الدخل، حيث يتراوح سعر الوحدة ما بين 164 و310 آلاف جنيه، وبناء على بحث ميداني للمستهدفين تم اختيار الطرح في الـ19 محافظة مع استثناء القاهرة والجيزة، التى سيتم فيها طرح لاحق لشقق تخصص متوسطي الدخل.

وبشأن ما أثير حول أحقية مواطن تحصل على قرض من أحد البنوك في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من عدمه، أوضحت عبدالحميد فى تصريح لـ«الوطن»: أنه يحق للمواطن التقديم بشرط أن يكون منتظمًا في السداد الشهري للقرض، وأن يسدد 40 % أو أكثر من دخله الشهري للقرض، وإذا توافرت هذه الشروط ووقع عليه الاختيار في الحصول على الشقة، يمكنه من خلال دخله الشهري أن يسدد أقساط الشقة أيضا بالتوازي مع القرض، خاصة وأن الفائدة ستكون 3 % لمدة 30 عاماً.

قبل شراء كراسة الشروط .. تعرف على مواصفات الشقة

تتكون الشقة من غرفتين وصالة في بعض المحافظات وفي محافظات أخرى بنحو 3 غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 75 و90 متر، على أن يكون حجز الشقة حال ارتضي المواطن بما ورد في كراسة الشروط بعد شرائها برسوم 125 جنيهًا، من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعى.