«التمويل العقاري» وشقق الإسكان الاجتماعي.. تقسيط على 30 سنة

بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة، مزايا جعلت مبادرة التمويل العقاري، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة.

لذا تعد عبارة مبادرة التمويل العقاري وشقق الإسكان الاجتماعي، من أكثر الجمل بحثا عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة مع بداية حجز المشروع الأول للإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري، اليوم، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر الحجز حتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، «للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط».

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، يكون الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

التمويل العقاري وشقق الإسكان الاجتماعي

وتضم شقق الإسكان الجتماعي بمبادرة التمويل العقاري، وحدات سكنية جاهزة للتسكين الفوري، وأخرى كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ومن ثم يكون الحجز إلكتروني، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتقع أماكن شقق الإسكان الاجتماعي، بالإعلان الحالي، لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

أما محدودي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، تبدأ في 1 يناير 2022 وتبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% متناقص سنويا.