اليوم.. «التناسليات الحيوانية» يطلق قافلة بيطرية مجانية بالبحيرة

أكد الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، انطلاق القافلة البيطرية المجانية التي ينظمها المعهد في محافظة البحيرة خلال الفترة من 14 وحتى 19 أغسطس 2021، لافتًا إلى أن القافلة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة بمراكز التحرير والمحمودية والرحمانية وأبوحمص وإيتاي البارود وكوم حمادة.

وأوضح حسن أن القافلة تقدم العلاج المجاني وإجراء العمليات الجراحية والفحص التناسلي والتلقيح الصناعي والمسح الوبائي والتحصين غير السيادي والتدريب للأطباء البيطريين على أحدث التقنيات ونقل التكنولوجيا البحثية إلى المجال التطبيقي في القرية المصرية للمساهمة في توفير حياة كريمة لصغار المربين، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم لصغار المزارعين والمربين.