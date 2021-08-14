مشروعات الإسكان المنفذة والجارية في بدر: استثمارتها تصل لـ22.5 مليار

مشروعات عدة، نفذتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل مدينة بدر، كواحدة من المدن الجديدة، التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، لتوفير حياة متكاملة لسكان المدن الجديدة، وتضم المشروعات قطاع الإسكان، قطاع الخدمات، قطاع الطرق، وأخيرًا قطاع المرافق.

كما تضم مدينة بدر، مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، وذلك لكونها أقرب المدن الجديدة، من مدينة العاصمة الإدارية، وسيتمّ ربطها بالعاصمة عن طريق مشروع القطار المكهرب، الذي يتمّ العمل عليه والانتهاء منه خلال العام الجاري، والذي يربط بين محطة عدلي منصور حتى مدينة العاصمة الإدارية، مرورًا بمدينة العبور، الشروق، هليوبليس، المستقبل، بدر، وينتهي إلى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما سيتمّ توفير محطة للقطار المكهرب بالقرب من مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، على بعد مسافة قليلة منها، وسيطلق عليها اسم محطة سكن موظفي العاصمة الإدارية، على أن يتمّ التشغيل التجريبي للقطار، خلال الفترة ما بين شهر أغسطس وأكتوبر من هذا العام.

استثمارات الإسكان بمدينة بدر

ووفقا لوزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، تبلغ إستثمارات قطاع الإسكان داخل مدينة بدر، 13 مليار جنيه، بإجمالي 72 ألف وحدة سكنية، وبلغت استثمارات قطاع الخدمات مليار جنيه، وقطاع الطرق يبلغ 2 مليار جنيه، وأخيرًا قطاع المرافق الذي سجل استثماراته داخل المدينة 6.5 مليار جنيه، لتسجل إجمالي الاستثمارات داخل مدينة بدر 22.5 مليار جنيه.

مشروعات الافتتاح بمدينة بدر

وشهد اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية، داخل مدينة بدر، وتضم تلك المشروعات السكنية، نحو 47867 وحدة سكنية:

- المرحلة الأولى من سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، بإجمالي 9024 وحدة سكنية.

- المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالأحياء الخامس والسابع، بإجمالي 14400 وحدة سكنية، بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

- المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي للمدينة، بإجمالي 3720 وحدة سكنية.

- مشروعات الإسكان الاجتماعي بمواقع مختلفة، بإجمالي 17804 وحدة سكنية.

- مشروعات الإسكان المتوسط بمواقع مختلفة، بإجمالي 2928 وحدة سكنية.