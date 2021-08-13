نائب رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذ والدها

زار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، «منة الله» الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بكلية الآداب، خلال تواجدها بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي، عقب إجرائها عملية جراحية للتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ والدها، وكان في استقباله الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور شريف كامل، مدير المستشفى، والدكتور بشير أبو السعود، الأستاذ بقسم الجراحة ورئيس فريق الزرع.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب، بمبادرة الطالبة، التي تعكس حبها وبرها بوالدها، مؤكدا أنها تثمل قدوة حسنة ونموذجا لما يجب أن يكون عليه الأبناء في بر الوالدين وحسن مصاحبتهما في الدنيا، تقديرا لتضحياتهما وجهدهما في تربيتهم، ونشأتهم على نحو صالح ومشرف، متمنيا للطالبة بسرعة الشفاء واستعادة كامل صحتها وعافيتها في أقرب وقت.

ووجه نائب رئيس الجامعة، تحية شكر وتقدير لكافة القائمين على العمل بمستشفى الراجحي الجامعي، تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وكذلك أعضاء الفريق الطبي القائم على عمليات زرع الكبد بالمستشفى، التي تعد أحد أكثر أنواع العمليات الجراحية دقةً وتعقيدا، لافتا إلى نجاح الجامعة في تكوين فريق طبي متميز على أعلى مستوى من التدريب والمهارة، نجح في إحراز نجاح مشهود في إجراء عشرات العمليات الجراحية لزرع الكبد، بالاعتماد على تبرع بفص من الكبد من أحد أقارب المريض.

والد الطالبة كان يعاني من تليف بالكبد

وأوضح مدير المستشفى، أن الطالبة «منة الله» تبلغ من العمر 19 سنة، وتبرعت بفص من كبدها لوالدها الذي يبلغ من العمر 54 سنة، وكان يعاني من تليف في الكبد، مؤكدا على نجاح العملية، التي استغرقت نحو 10 ساعات، وشارك فيها 10 أطباء من تخصصات قسمي الجراحة والتخدير، و10 من أفراد التمريض.