«خشبة» تخترق صدر مواطن بكفر الشيخ.. وفريق طبي يتدخل

استقبل مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، رجلًا سقط من مكان مرتفع على جسم خشبي، أدى إلى اختراق بالصدر، وتهتك بالعضلة الضامة للذراع.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن فريقًا مكونًا من «الدكتور محمد عبادة أخصائي الجراحة العامة ورئيس قسم الطوارئ، والدكتور محمد سالم استشاري التخدير، والدكتور محمد نبيل النجار أخصائي الجراحة العامة، والدكتور رامز النجار جراحة عامة، وتمريض العمليات والاستقبال»، تعامل مع الحالة ونجح في إزالة الجسم الغريب واستكشاف الجرح.

وأشارت «سلام»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن وضع المريض مستقر وخرج من غرفة العمليات، بعد علاج العضلة المصابة وإزالة باقي الملوثات، لافتة إلى أن الحالة الآن محجوزة بقسم الجراحة تحت الملاحظة والعلاج.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تحية شكر وتقدير للفريق الجراحي تحت قيادة الدكتور محمد أبو السعد مدير مستشفى دسوق العام.

وفي وقت سابق، شهدت غرفة عمليات مستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، ملحمة من قبل رجال الجيش الأبيض، حيث أجرى فريق طبي متكامل جراحة قيصرية عاجلة لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما، مصابة بفيروس كورونا المستجد، ونسبة الأكسجين في الدم وصلت لـ 75%، كما تبين أنها مصابة بتسمم شديد في الحمل ومصابة أيضا بالسكر، لكن شجاعة الفريق الطبي أنقذت السيدة.

وأكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في محافظة كفر الشيخ، لـ «الوطن»، أن حالة السيدة وطفلها مستقرة بعدما أجرى الفريق الطبي من أبناء الجيش الأبيض، في مستشفى دسوق العام، جراحة قيصرية عاجلة وسط إجراءات احترازية.