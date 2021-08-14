بـ«صورة ودعاء» شيماء سيف تدعم دنيا سمير غانم.. والأخيرة ترد: بحبك يا شوشو

تلقت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة دعم من صديقتها شيماء سيف، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» تؤازها في محنتها بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

شيماء سيف تدعم صديقتها دنيا سمير غانم في محنتها

ونشرت شيماء سيف صورة تجمعها بصديقتها دنيا سمير غانم، عبر حسابها بـ«انستجرام» معلّقة عليها بقولها: يارب أسعد قلبها وعوضها بكل الخير والفرحة والسعادة، اللهم نقها من الهم والحزن وافتح لها أبواب السعادة.

وتابعت: اللهم أرزقها صبرًا وتوفيقًا وسخر لها من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها، اللهم أمدها بوافر جودك وإجعل لها مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، اللهم أرحها من هموم الدنيا، وأرزقها التوفيق في جميع أمورها، بحبك يا أغلى أخت.

ومن جانبها، ردت الفنانة دنيا سمير غانم على رسالة صديقتها شيماء سيف بقولها: شكرًا يا شوشو يا حبيبتي، بحبك أوي.

دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها وأصدقائها بعد وفاة والديها

ومنذ ساعات قليلة وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع «انستجرام» رسالة لجمهورها ومتابعيها بقولها: شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا.

واختتمت دنيا سمير غانم كلامها قائلة: هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا، شكرًا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم، حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا.