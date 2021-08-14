العثور على سيدة أربعينية مشنوقة بمنزلها في ظروف غامضة بالعياط

جثة سيدة أربعينية معلقة في مشنقة، ومثبتة بحامل حديدي داخل منزل بالعياط، كانت كفيلة بإطلاق صرخات الجيران الذين لا يعرفون سبب وفاتها حتى الآن، وما إذا كانت انتحارا أم قتلا عمدًا، وعلى الفور أُبلغ مركز شرطة العياط بالحادث، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وحُرر محضر، واستدعيت سيارة الإسعاف، ونُقل جثمان السيدة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

شهود العيان

وتواصل جهات التحقيق مهام عملها في فحص الحادث، بعد العثور على جثمان سيدة العياط معلقة في مشنقة داخل منزلها، لكشف ملابسات الحادث، بعد أن رواية الجيران التي أكدوا خلالها اكتشاف الواقعة بالمصادفة، عندما ذهبت إحدى السيدات إلى منزل جارتهم التي تقيم بمفردها للتحدث معها في بعض الأمور الخاصة، ففوجئت بها جثة هامدة معلقة في حبل بصالة المنزل، فاستغاثت بالجيران الذين شاهدوا هذا المشهد المروع قبل أن يبلغ أحدهم الشرطة.

التحريات

كما يواصل الفريق الأمني المكلف بجمع المعلومات والتحريات في الحادث من قبل النيابة العامة مهام عمله، عن طريق سماع أقوال أسرة السيدة المتوفية لمعرفة علاقاتها بجيرانها وأقاربها، من أجل كشف ملابسات الوفاة، وبيان ما إذا كانت ناتجة عن جريمة جنائية يقف خلف تنفيذها جناة، أم أن السيدة انتحرت من تلقاء نفسها بسبب ضغوط ما تعاني منها.

اكتشاف الجريمة

كان جيران سيدة العياط اكتشفوا وفاتها بالمصادفة، وتبين أنها معلقة في مشنقة داخل منزلها في مشهد مبك وصادم لم يُعرف أسبابه من قبل الجيران، فتم إبلاغ مباحث الجيزة التي تواصل مهام عملها في أعمال الفحص الفني لتحديد أسباب الوفاة، وضبط الجناة حال أن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل.