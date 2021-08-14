«القوى العاملة»: صرف 3.2 مليون جنيه منحة اجتماعية بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 418 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 696 باحثًا عن عمل، منهم 18 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 10 آلاف جنيه لـ4 عمال من المسجلين بالإدارة، وتم البدء في صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ3348 عاملاً مسجلاً بإجمالي 3 ملايين و256 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن استخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 74 شكوى فردية

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي - أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 74 شكوى فردية، تم تسوية 19 شكوى منها ودياً، وتحويل شكويين منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 174 منشأة، وتم تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ4 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على منشأتين في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة.