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محمود مسلم

غدا.. وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج

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الوطن
03:00 م | الجمعة 13 أغسطس 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا السبت، المؤتمر العمالي الذي تنظمه النقابة العامة للغزل والنسيج تحت عنوان: «نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج»، وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة: إن وزير القوى العاملة سيكرم خلال الفعالية 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج علي مستوى 18 محافظة، بمنحهم شهادات تقدير، فضلا عن مبلغ مالى.

وأشار رئيس النقابة إلى أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر القيادات النقابية العمالية، ورؤساء النقابات العامة ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج، وأصحاب الأعمال وجمعية المستثمرين والمهتمين بالشأن العمالي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللجان النقابية من مواقع العمل والإنتاج.

ولفت إلي أن كلمته في المؤتمر ستتناول دور العمال في نهضة مصر وتقدمها، ومساندة الدولة لهم في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، ورؤية العمال ودورهم في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

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