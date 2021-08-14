غدًا.. أسامة الأزهري في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، استضافة الجامعة، غدًا الأحد، للعالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية؛ للمشاركة المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في تصريح صحفي، إلى أهمية المشاركة المتميزة لـ الدكتور أسامة الإزهري، الذي يعد أحد علماء الأزهر الشريف البارزين على مستوى الوطن العربي، وقامة علمية مرموقة تحظى باحترام وتقدير من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، مشيدًا بالنشاط الطلابي المتميز لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعد أحد الأنشطة الواعدة لطلاب الجامعة والهادفة إلى ثقل شخصية الطالب وتدريبه على حرية التعبير واحترام الآخر وبناء وعيه الفكري والثقافي، وتوسيع معرفته بمختلف القضايا الراهنة على الصعيدين المحلى والدولي.

بدوره، أضاف الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والمشرف العام على نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامى، أن مشاركة الدكتور أسامة الأزهري تعد ختامًا مميزًا للنموذج في نسخته الخامسة، الذي يضم مشاركة حاشدة من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، تحت إِشراف أكاديمي الدكتور الحسن خيرى المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة.