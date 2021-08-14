قصة اعتداء 3 شباب على معاق ذهنيا في العجوزة.. الأم كشفت الجريمة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على 3 شباب بينهم شقيقان بتهمة الاعتداء الجنسي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، بعدما اكتشفت والدته الجريمة وتوجهت إلى قسم شرطة العجوزة وحررت محضرًا بالواقعة.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق، بتنفيذ جريمة الاعتداء الجنسي على معاق ذهنيًا في العجوزة، مؤكدين أنهم يعرفون المجني عليه جيدًا بحكم علاقة الجيرة التي تربطهم، وقرروا استغلال معاناته من الإعاقة الذهنية وقرروا الاعتداء الجنسي عليه معتقدين أنه لم يبلغ أسرته بما حدث له، لكنهم فوجئوا بعد الواقعة بيومين بقوة أمنية تلقي القبض عليهم.

تحريات المباحث

تحريات المباحث أكدت أن المتهمين اعتدوا على المجني عليه عدة مرات في منزل أحدهم وقت وجود أسرته بالخارج، وأن اثنين من المتهمين شقيقان والآخر ابن عمهما، وجميعهم يعرفون المجني عليه البالغ من العمر 19 سنة، بينما المتهمون أعمارهم تتراوح ما بين 18 و20 سنة، وأنهم خططوا للجريمة بالاتفاق معًا قبل تنفيذها ونجحوا في استدراج المجني عليه بزعم اللهو في منزل أحدهم.

عرض المجني عليه على الطب الشرعي

استمع فريق البحث الجنائي لوالدة المعاق ذهنيًا الذي تعرض للاعتداء الجنسي، إذ قالت إنها لاحظت تعرض ابنها للاعتداء، بعدما لاحظت معاناته من الألم، وعندما استمعت إليه علمت تفاصيل الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة المجني عليه إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه وحجز المتهمين على ذمة تحريات المباحث.