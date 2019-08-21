أخبار ماتفوتكش: الاعتداء على معاق بالشرقية.. وحفل وداع "لاسارتي"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"ضرب وتعذيب ولا هزار؟".. القصة الكاملة للاعتداء على شاب معاق في الشرقية

تعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، أمس، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، وأظهر فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واقعة الاعتداء على شاب معاق في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه، قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة الاعتداء.

الانتهاء من تصميمات القطار المكهرب و1.2 مليار دولار تكلفة المشروع

انتهت وزارة النقل من الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، استعداداً لبدء الأعمال، فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنقل مقار الوزارات إلى العاصمة الإدارية فى 2020، وتوفير جميع وسائل المواصلات المطلوبة لنقل العاملين من أنحاء القاهرة الكبرى إلى المقرات الجديدة.

القبض على أمين عام "الأعلى للإعلام" بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح أمس، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله، وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إنَّ ضباط "الرقابة الإدارية" ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها الهيئة في واقعة رشوة منسوبة له.

بيانات عاجلة بسبب "ديدان الدخيلة" ونواب يطالبون باجتماع لمواجهة الأزمة

قرر أعضاء بمجلس النواب التقدم ببيانات عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب انتشار "الديدان" على شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية وظهور أسماك نافقة فى مياه البحر، وشدد النواب على ضرورة عقد جلسات استماع من خلال اجتماع برلمانى مشترك بين لجان «الصحة والبيئة والبحث العلمى والمرافق والمجتمعات العمرانية»، واستدعاء الوزراء المعنيين والمختصين للوقوف على أسباب ظهور هذه الديدان، وهل للأمر علاقة بوجود خلل بيئى والتغيرات المناخية، أم يرتبط مباشرة بطرح الصرف الصحى فى مياه البحر. وقال النائب حسنى حافظ، عن محافظة الإسكندرية، إن انتشار هذه الديدان قد يكون له علاقة بالصرف الصحى، مشيراً إلى أن أزمة صرف شاطئ الدخيلة تعود للتسعينات من القرن الماضى ولم يتم حلها حتى الآن، بعكس الشواطئ الأخرى التى تم حل مشكلة الصرف بها ونقله للبر بدلاً من البحر.

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، من تحرير مناطق جديدة في جبهة الصفراء شمال محافظة صعدة شمالي اليمن- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش حررت منطقتي عار والنقعة، وجبل العدا في مديرية صفراء بالمحافظة، بعد دحرها لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تلك المناطق.

بسبب صوماليلاند.. منع صديقة رئيس وزراء بريطانيا من زيارة أمريكا

تعرض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، لموقف محرج بعد منع صديقته من زيارة الولايات المتحدة، وكانت تقدمت صديقته وتدعى كاري سيموندز وتبلغ من العمر 31 عاما، بطلب للحصول على تأشيرة للذهاب إلى أمريكا في الأيام القليلة المقبلة كجزء من عملها مع مجموعة بيئية يقع مقرها في الولايات المتحدة، لكن السلطات الأمريكية رفضت طلبها.

محافظ مطروح يوجه بسرعة أعمال تطوير مستشفى الأطفال

أجرى اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح جولة مفاجئة بمستشفى الأطفال بمطروح للوقوف على أعمال التطوير، موجها بسرعة إنهاء أعمال تركيب مقاعد باستراحة الاستقبال تخفيفا عن المترددين بالمستشفى و مراجعة تقسيم غرف المرضى لاستيعاب مزيد من الحالات، كما تفقد "الغرابلي" يرافقه المهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح والمشرف على أعمال التطوير، وبحضور الدكتور مبروك سالم مدير المستشفى، الحضانات ورعاية الأطفال للاطمئنان على تقديم الرعاية والمتابعة.

طقس اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

تامر حسني يشكر جمهور سلطنة عمان: "كانت حفلة فوق الرائعة"

نشر الفنان تامر حسني صورا لحفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان صلالة في سلطنة عُمان، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب تامر حسني: "بشكر كل الجمهور العماني الطيب الكريم على حسن الاستضافة وتشرفت بكل الحضور الغالي من جميع الجنسيات العربية الكريمة كما تشرفت بالجالية المصرية الكبيرة".

لاسارتي في حفل وداعه بالأهلي: شكرًا للجميع.. وأنصحكم بالتكاتف والترابط كما عهدتكم

وجّه مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر للاعبين وللجهاز المعاون ولجميع العاملين في جهاز الكرة في كلمته خلال حفل تكريمه ووداعه، الذي أعدّه جهاز الكرة، اليوم، قبل المران الجماعي للفريق، وقال لاسارتي:"أنا أشكركم جميعًا على الفترة السابقة وعلى المجهود الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم، واشتركنا واجتهدنا في الفترة الماضية، لهذا لا بد وأن أشكركم، وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا كما عهدتكم مترابطين فريقًا واحدًا لتكملة المسيرة".