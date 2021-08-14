أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بجميع المحافظات

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، أماكن استخراج الشهادات المعتمدة التي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بجميع محافظات مصر.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورنا في محافظة القاهرة

مكتب صحة مدينة نصر أول، شرق مدينة نصر، محافظة القاهرة.

مكتب صحة الشريف قسم الساحل، 37 شارع محمد الهواري، بجوار مترو الخلفاوي، محافظة القاهرة.

مكتب صحة قصر النيل، قسم الخليفة، 7 شارع رضا من شارع المبتديان، السيدة زينب، محافظة القاهرة.

مكتب صحة التجمع الأول، المجاورة العاشرة، أمام جهاز التجمع، القاهرة الجديدة، فسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة.

مكتب صحة المنيل، 15 شارع إبراهيم باهر زغلول، قسم مصر القديمة، محافظة القاهرة.

مكتب صحة المعادي، قسم المعادي، محافظة القاهرة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة الجيزة

مكتب التطعيم الدولي، مجمع المصالح الحكومية، الدور الأرضي، بمحافظة الجيزة.

مكتب صحة كرداسة، بجوار الوحدة المحلية، مركز كرداسة، بمحافظة الجيزة.

مكتب صحة الحوامدية، كوبري السهران، قسم الحوامدية، بمحافظة الجيزة.

مكتب صحة أطفيح، الطريق الجديد بأطفيح القاهرة البحر الأحمر، بمحافظة الجيزة.

رعاية شكال العياط، شارع الأوكازيون متفرع من شارع الجمهورية، مدينة العياط، بمحافظة الجيزة.

مكتب صحي زين، شارع ترعة زين، بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة.

رعاية طفل البدرشين، مركز البدرشين، بمحافظة الجيزة.

مكتب صحة أوسيم، مدينة أوسيم بمبنى الشهر العقاري، بمحافظة الجيزة.

مكتب صحة الصف، مدينة الصف بجوار بنك مصر ، بمحافظة الجيزة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية

مكتب صحة المندرة، شارع ملك حفني، قبلي السكة الحديد، قسم ثان المنتزة، محافظة الاسكندرية.

مكتب صحة سموحة، شارع زكي رجب، قسم سيدي وجب، محافظة الاسكندرية.

مكتب المراقبة الدولية، 4 شارع محمد السيد كريم، قسم الجمرك، محافظة الاسكندرية.

مكتب صحة العامرية، شارع القسم بجوار مستشفى العامرية، قسم أول العامرية، محافظة الاسكندرية.

وحدة العجمي البحرية، الهانوفيل، بجوار نقطة شرطة فوزي معاذ، قسم الدخيلة، محافظة الاسكندرية.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة القليوبية

مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي العام ببنها، أمام المستشفى التعليمي، قسم ثان بنها، محافظة القليوبية.

المركز الطبي بكفر شكر، الطريق السريع بنها المنصورة ، الإدارة الصحية القديمة، مركز كفر شكر، محافظة القليوبية.

مركز طبي الشباب، العبور ، إسكان الشباب، 100متر، قسم العبور، محافظة القليوبية.

مركز طبي الخانكة أول، قسم الخانكة، محافظة القليوبية.

مركز طبي الخصوص، قسم الخصوص، محافظة القليوبية.

مركز طبي بهتيم ثاني، قسم ثان شبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

المركز الطبي بشبين القناطر، شارع المستشفى الأميري، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية.

مركز طبي طوخ، مجلس مدينة طوخ، محافظة القليوبية.

القناطر الخيرية أول، بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي، مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية.

مركز طبي قليوب المحطة، بجوار مستشفى رمد قليوب، محافظة القليوبية.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة البحيرة

المركز الطبي بناصر، شارع الشونة بجوار إدارة مرور دمنهور، قسم دمنهور، محافظة البحيرة.

عيادة حي أول العكريشة، بجوار مبنى الجوزات، قسم كفر الدوار، محافظة البحيرة.

المركز الطبي الحضري، غرب إيتاي، شارع الحرية، المتفرع من شارع بورسعيد، مركز ايتاي البارود، محافظة البحيرة.

الإدارة الصحية ببدر، شارع المدارس مبنى الادارة الصحية، مركز بدر، محافظة البحيرة.

المركز الطبي الحضري برشيد، شارع البحر بجوار إدارة المرور، مركز وشيد، محافظة البحيرة.

مكتب صحة أبو المطامير، شارع إسكندرية أمام مركز شباب أبو المطامير، محافظة البحيرة.

وحدة البلاكوس الصحية، بكوم حمادة، محافظة البحيرة.

مكتب صحة أول بالمحمودية، حي الزهور، مركز المحمودية، محافظة البحيرة.

المركز الطبي الحضري، صحة أول إدكو، شارع جمال عبد الناصر، مركز إدكو، محافظة البحيرة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة المنوفية

مكتب صحة منوف ثان، منوف شارع محمد فريد، قسم شبين الكوم.

مكتب صحة السادات، المنطقة الرابعة لجوار التأمين الصحي، مركز السادات.

مكتب صحة الباجور، مركز الباجور.

مكتب صحة شبين الكوم ثان، شارع جمال عبد الناصر، مركز شبين.

المركز الطبي بأشمون، شارع علد المنعم رياض مركز أشمون.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة الغربية

مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة أول، ديوان الإدارة أمام عمارات الأوقاف، قسم ثالث المحلة الكبرى.

مكتب صحة سمنود، شارع أبو ريشة أمام مركز شباب سمنود، مركز سمنود.

مكتب صحة زفتى، شارع ألو الحسايب، مركز زفتى.

مكتب صحة إدارة قطور، بمستشفى قطور المركزي.

مكتب صحة أول كفر الزيات، شارع المستشفى القديمة.

مكتب صحة ثان بسيون، شارع جمال عبد الناصر، مركز بسيون.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة كفر الشيخ

مكتب صحة كفر الشيخ أول، المركز الطبي العام بجوار الرقابة الإدارية، قسم أول كفر الشيخ.

مكتب صحة دسوق أول، أرض محرم خلف عمرو افندي، قسم دسوق.

مكتب صحة مطوبس، شارع بورسعيد، مركز مطوبس.

مكتب صحة فوه، بجوار حديقة العائلات، مركز فوه.

مركز صحة قلين، بالمركز الطبي بقلين.

مكتب صحة سيدي سالم، مدينة سيدي سالم، بالمركز الطبي بسيدي سالم.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة الشرقية

مركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق، شارع مديرية الأمن، بجوار نقابة التجاريين.

مكتب صحة ثان الزقازيق، أمام مستشفى الزقازيق المركزي.

مركز طبي الحي العاشر 46، بجوار مستودع البقري، ومكتب بريد المجاورة 44.

مستشفى مينا القمح، شارع سعد زغلول، مركز منيا القمح.

المركز الطبي بإدارة بلبيس.

مستشفى القنايات، طريق الزقازيق المنصورة.

مستشفى ديرب نجم، شارع 23 يوليو.

وحدة الدميين بفاقوس، بجوار الوحدة المحلية، طريق الزاوية الحمراء، خط البحر.

مستشفى الحسينية.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة الدقهلية

مكتب صحة ثان المنصورة، 26 شارع عزيز متفرع من شارع المديرية القديمة.

مكتب صحة ميت غمر، شارع أحمد ماهر، مبنى الاسعاف.

مكتب صحة الجمالية، شارع البحر بجوار مجلس المدينة.

مكتب صحة بلقاس، عزبة جاد داخل المستشفى المركزي.

مكتب صحة السنبلاوين، السوعة شارع مصطفى كامل.

مكتب صحة دكرنس، مبنى مستشفى دكرنس الدور الثالث.

وحدة طب أسرة قولونجيل.

مكتب صحة أول المنصورة، شارع جيهان.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة دمياط

مكتب صحة أول دمياط، داخل مركز صحة الأسرة، بحي أول دمياط.

مكتب صحة الزرقا، الإدارة الصحية بزوقا.

مكتب دمياط الجديدة، المركز الطبي العام، خلف كلية التربية، بدمياط الجديدة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة بورسعيد

مكتب صحة أول بورسعيد، شارع النهضة ومحمد على، قسم الشرق.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة الإسماعيلية

مكتب صحة السبع بنات، شارع محمد على المحطة القديمة، قسم أول الاسماعيلية.

مكتب صحة القصاصين، بجانب المستشفى، مركز القصاصين الجديدة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة السويس

مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق، بجوار التفتيش البحري، إدارة شرطة ميناء السويس.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة الفيوم

المركز المتميز بالشواشنة، بجوار مركز شرطة الشواشنة، مركز يوسف الصديق.

مركز طبي سنورس، بجوار سجل مدني سنورس.

مركز طبي أطسا، بندر أطسا.

ديوان مديرية الصحة والسكان، بندر الفيوم.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورنا في محافظة بني سويف

مكتب صحة أول، مركز طبي الغمراوي، مساكن الدلالة، شارع اسلام خلف موقف محي الدين، قسم بني سويف.

رعاية الطفل بالفشن، شارع سعد زغلول بجوار مجلس المدينة، مركز الفشن.

المركز الطبي ببا، المنشية القبلية، شارع طراد النيل ببا.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة المنيا

مكتب صحة ثالث ملوى، شارع عمرو بن الخطاب بجوار قسم شرطة ملوي.

مكتب صحة ثالث مغاغة، شارع المدارس بجوار مستشفى الرمد، مركز مغاغة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا في محافظة أسيوط

مكتب صحة أول أسيوط، شارع جسر السلطان، داخل مبني مستشفى حميات اسيوط.

مركز صحي القوصية، شارع رعاية الطفل.

مكتب صحة أبو تيج، طريق أسيوط سوهاج بحري، المساكن الشعبية.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة سوهاج

إدفا، سوهاج قرية إدفا.

مكتب صحة طهطا، شارع صلاح سالم.

العوامر بحري، جرحا، طريق العوامر بيت داود، مركز جرجا.

مستشفى البلينا المركزي، شارع التحرير.

وحدة صحة الأسرة بنيدة، مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة، مركز أخميم.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة قنا

مكتب صحة قنا، شارع 26 يوليو بجوار مستشفى صدر قنا.

مكتب صحة قوص، شارع النوافلة بجوار المزلقان، مركز قوص.

مكتب صحة نجع حمادي.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة أسوان

مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي، بجوار مستشفى الصحة النفسية، بأسوان.

مكتب صحة أسوان أول، شارع كسر الحجر.

مكتب صحة كوم إمبو، بالمركز الطبي الحضري.

مكتب صحة إدفو غرب، مبنى الادارة الصحية بإدفو.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة مرسى مطروح

مكتب صحة الحمام، شارع الإسكندرية، أمام مجلس مدينة الحمام.

مكتب صحة الضبعة، بجوار مجلس مدينة الضبعة.

مكتب صحة مطروح أول، بجوار مجلس مدينة مرسى مطروح.

مكتب صحة سيوة، مدينة سيوة شارع أنور السادات.