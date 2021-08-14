«حياة كريمة» تجدد 13054 منزلا ضمن «سكن كريم» في المنيا (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، إنَّ المحافظة تشهد تغييرات كثيرة بعد مبادرة «حياة كريمة»، من مشروعات مدّ وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب، وهناك مشروعات بالكامل لمحطات مياه، كما أن هناك محطات معالجة للصرف الصحي ضخمة تحتاج لتوفير مساحات ضخمة من الأراضي، مشيرًا إلى مشروع «سكن كريم» في المنيا الذي يضم 13054 منزلًا عبارة عن إحلال شامل وتجديد كامل للمنزل، والمشروع يغير وجه البيت.

وأضاف نائب محافظ المنيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية بسنت الحسيني، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، أنَّ القرى يدخلها منظومة اتصالات عالية جدا.

وتابع أنَّه يوجد 370 وحدة صحية في الوقت الحالي، وتتجهز المنيا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتعامل على مستويات الرعاية بأكثر من مستوى، المستوى الأول تقديم الرعاية الصحية للواحدات الصحية، والمستوى الأكثر تقدمًا بالمراكز الطبية، ثم مستوى الرعاية المتخصص في المستشفيات المركزية والنوعية والعامة، موضحًا أنَّ الخدمة في المنيا لم تتوقف، بل يتمّ رفع كفاءة الخدمات القائمة، وخلال رفع كفاءة الخدمات القائمة يتمّ تقديم الخدمات في وحدات بديلة.

وشرح أنَّ مستشفيي أبو قرقاص ومغاغة قائمة، ولكن الدولة تدخلت لإنشاء مستشفى جديد، مشددًا على أن تقديم الخدمة الطبية مستمر، ولا توقف به إطلاقًا في أثناء العمل في تطويرالوحدات أو إنشاء المستفيات الجديدة، مبينًا أنَّ المتسهدف هو إنهاء المشروعات في سنة، خلال الفترة من 1 يوليو 2021 لـ1 يوليو 2022، موضحًا أنَّ اليوم يتمّ إجراء آلية متابعة على الأرض لأكثر من جهة، حيث يتمّ عمل متابعة من المحافظة ومجلس الوزراء ومؤسة حياة كريمة وأكثر من جهة.