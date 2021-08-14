محافظ المنوفية يتفقد الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي (صور)

شهد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وصول الدفعة السادسة لمشروع صكوك الأضاحي، أمام مقر الديوان العام، للبدء في توزيعها على الفئات المستحقة والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية، ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.

وتفقد محافظ المنوفية، سيارة صكوك لحوم الأضاحي (الدفعة السادسة)، والتى تحتوى على 4 أطنان من اللحوم المجمدة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال إدارات الأوقاف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقاً لكشوف الاستحقاق، مشيراً إلى أن «صكوك الأضاحي» يعد مشروعاً قومياً ووطنياً يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن إجمالي ما تم استلامه من مشروع صكوك الأضاحي منذ البدء في عملية التوزيع حتى الآن بلغ 22 طنًا من اللحوم، مشيراً إلى أن المشروع تشرف عليه وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة، ويعد من أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة ضمن مشروعات البر، لوصول الدعم لمستحقيه بما يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وقدم محافظ المنوفية الشكر لوزير الأوقاف، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف واستمرارها في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلاً عن دور الوزارة المجتمعي والتنويري، والذى يعد منارة للفكر والوطنية وتربية النشء والتثقيف وترسيخ مبدأ الخدمة المجتمعية.