6 جنيهات تعزز مكاسب الذهب.. و«الشعبة»: عيار 18 بـ675 للجرام

ارتفاع جديد سجلته أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر جرام الذهب 6 جنيهات، تأثراً بارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية ووصول الأوقية إلى 1758 دولار.

سعر الذهب عيار 21 بـ772 جنيه

نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، قال لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب آخذة في الارتفاع منذ تعاملات يوم أمس الأربعاء بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عيار ذهب 21 الأكثر شعبيةً في مصر إلى 772 جنيها، بينما بلغ سعر جرام ذهب 24 نحو 882 جنيها، ووصل عيار ذهب 18 إلى 675 جنيها للجرام، في وقت سجل الجنيه الذهب 6176 جنيها.

أسعار الذهب عالميا تواصل الارتفاع

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 0.31% في مستهل تعاملات اليوم بالسوق العالمي، حيث سجل سعر الأوقية 1758 دولار.

وفي وقت سابق، تحصلت «الوطن» على تقديرات تشير إلى تخلص الأسر المصرية من 6 أطنان من الذهب القديم بغرض «فك الزنقات»، بحسب تصريحات «نادي نجيب» لـ«الوطن»، لافتاً إلى أن بيع الذهب الكسر ظاهرة تنشط خلال الفترة الأخيرة في سوق الصاغة.

مخاوف سلالة دلتا ترفع أسعار الذهب

مخاوف تفشي سلالة دلتا الجديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاًَ الصين، تقف وراء ارتفاع أسعار الذهب، حيث ينظر للمعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا للتحوط ضد عدم استقرار العملات حول العالم.

وقال تجار في سوق الذهب، إن حركة البيع والشراء انتعشت خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة على عياري 18 و21 الأقل في سعر المصنعية، حيث يعتبران الأكثر شعبية في مصر.

وبينما كان الذهب يتراجع الأيام الماضية، كانت نصائح واصفي أمين، رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، هي الشراء والتحوط بشراء الذهب منخفضا، لتوقعات تؤشر على ارتفاع مستقبلي في سعره عالميا ومحليا.