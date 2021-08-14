حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 15-8-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدًا الأحد، الموافق 15 أغسطس، وفق بيان رسمي لها منذ قليل، إذ توقع خبراء الطقس أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسبة الرطوبة وزيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، الأمر الذي يؤدي لانخفاض نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالة الطقس فيه معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط فتكون حالة الطقس به معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 37 24

بورسعيد 33 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 50 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 29

رأس حدربة 37 29.