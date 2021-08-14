تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا بالإسماعيلية في ثالث أيام التطعيم

واصلت الفرق الطبية في الإسماعيلية، السبت، لليوم الثالث على التوالي، توعية المواطنين بأهمية حصولهم علي لقاح كورونا، حيث انتشرت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية في شوارع المحافظة، وبعض القرى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

فرق متجولة لمنح اللقاح فورا

وانتشرت الفرق المتنقلة لتطعيم كورونا، اليوم، في الكنيسة الكاثوليكية بميدان عرابي ومنطقة الاستثمار لمنح العاملين في الاستثمار اللقاح فورا، كما تتواجد فرق التطعيم مساء اليوم في محيط مسجد الرحمن بالمنطقة الخامسة بالحي الثالث.

وانتشرت الفرق الطبية في قرية الرياح بمدينة القنطرة غرب أمام الوحدة الصحية للقرية، وفي قرية أبوجريش بمركز ومدينة أبوصوير أمام مكتبة أحمد حسام.

منح لقاح «جونسون» للمسافرين

وتستكمل مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، منح المسافرين لقاح «جونسون آند جونسون» قبل 75 ساعة من سفرهم.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تخصيص مكان مجهز في مركز شباب الشيخ زايد، أمام قصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث لمنح اللقاح.

وأضاف أن تغيير المكان بدلا من وحدة طب السبع بنات، جاء بسبب انضمام المركز لمنظومة التأمين الصحى الشامل.