إقبال كثيف على الوحدات المتنقلة لتلقي لقاح كورونا في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن وحدات التطعيم بلقاح كورونا المتنقلة، تشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين يوميًا بداية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءً.

وأشار وكيل الوزارة إلى استقبال المواطنين المسجلين بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة يوميًا؛ بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأجرى «عبد الجواد» جولة تفقدية بمراكز تلقيح المواطنين، حيث بدأ جولته بمركز المسافرين بدمياط الجديدة، ثم مركز اللقاح بمراكز رابع بدمياط الجديدة واختتم جولته بالعيادة المتنقلة بدمياط، واطمأن على سير عملية التلقيح.

ووجه بالعمل على راحة المواطنين وتقديم كل سبل الراحة، وكذلك حسن تنظيم العمل بالإضافة إلى الحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.

بدوره، شدد الدكتور إيهاب إبراهيم مسئول مراكز اللقاح، على كافة الفرق اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، مناشدًا المواطنين بسرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا من هنا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».