برلماني يطالب بحل أزمة تأخر حصول بعض المواطنين على لقاح كورونا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسرعة الرد على طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، لاسيما وأن الدولة قامت بتوفير عدد كبير من اللقاحات في الفترة الأخيرة بما يكفي طلبات المواطنين.

قائمة الانتظار تعدت الثلاثة أشهر

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن عدد كبير قام بالتسجيل منذ فترة طويلة، بينهم من تجاوز الثلاثة أشهر وحتى الآن لم تصله الرسالة الخاصة بالحصول على اللقاح.

وأوضح زين الدين، أن الأمر في الحصول على اللقاح لم يعد يقف عند أصحاب الأمراض المزمنة فقط، خصوصا بعد أن قامت الدولة بتوفير نسبة كبيرة منه، لذا فإنه من الضروري الإسراع في تلبية كافة المطالب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الاستجابة لعدد كبير من الشباب، خصوصا الراغبين في السفر للخارج، وتشترط الدول التي يعلمون بها الحصول على اللقاح.

مرعاة العمالة في بعض الدول التي تحتاج الى اللقاح من اجل العودجة للعمل

وقال محمد زين الدين: لابد من مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين، حرصا على مصالحهم في انتهاء العقود الخاصة بهم في الدول التي يعملون فيها.

ولفت النائب إلى أنه بالتزامن مع إعلان العديد من الفروع التي يمكن من خلالها الحصول على شهادة اللقاح، لابد من النظر في كافة الطلبات المقدمة وتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد عضو البرلمان، أنه يجب أيضا الإسراع في منح اللقاح لأكبر فئة ممكنة من الشعب، لاسيما في ظل الاقتراب من الدخول للموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحا أنه وفقا لآراء الأطباء والمختصين فإن الحصول على اللقاح لنسبة أكبر من المواطنين يقلل فرص الإصابة بالفيروس.